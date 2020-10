Lito Vidigal e a reestruturação: "Perdemos dois jogadores importantes"

Lito Vidigal falou depois da derrota do Marítimo na receção ao Portimonense, em partida da quarta jornada da I Liga

Depois da derrota, me casa, com o Portimonense, Lito Vidigal, treinador do Marítimo, lamentou que a sua equipa não tenha concretizado boas ocasiões de golo, sobretudo na primeira parte.

"Era um jogo importante para nós, queríamos fazer a terceira vitória consecutiva. A equipa trabalhou, as primeiras oportunidades foram nossas, na primeira parte tivemos situações claras para fazer golo, infelizmente não aconteceu, ao intervalo fizemos algumas alterações, conseguimos fazer um golo, estávamos na frente do marcador e depois num lance de bola parada, fomos infelizes, talvez nos tenha faltado um pouco de concentração, acabou por marcar o jogo. Mas a equipa não desistiu, trabalhou, procurou sempre algo mais e, mesmo em desvantagem, acreditou sempre, criou uma ou outra situação e deu tudo. É este o caminho que temos de continuar. Atitude competitiva boa, infelicidade no resultado".



Saídas de Nanú (FC Porto) e Getterson (Arábia Saudita)

"Não é desculpa, perdemos dois jogadores que eram titulares e importantes, vamos reestruturando a equipa, mudar o sistema e encontrar a melhor forma de jogar com os jogadores que temos. Temos que mudar a fórmula. Não temos que falar disso. Já estamos a pensar no jogo com o Moreirense, que queremos vencer".