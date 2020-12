Lito Vidigal de saída do comando técnico do Marítimo

Treinador e presidente estão reunidos no Complexo Desportivo do clube, em Santo António.

Lito Vidigal está de saída do comando técnico do Marítimo. Neste momento, o treinador está reunido com o presidente Carlos Pereira no Complexo Desportivo do clube, em Santo António, a acertar os detalhes da rescisão do contrato assinado até 2022.

O treino desta tarde, às 16h00, no Estádio da Ribeira Brava, já não deverá ser orientado por Lito Vidigal.

Os fracos resultados do emblema insular - sete pontos em 24 possíveis, ocupando a penúltima posição do campeonato - deverão assim resultar em mais uma chicotada na I Liga.