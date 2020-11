Lito e a derrota com o Benfica: "Merecíamos mais, no mínimo um ponto"

Técnico do Marítimo abordou, na zona de entrevistas rápidas, o embate caseiro frente ao Benfica, perdido por 2-1, esta segunda-feira, referente à oitava jornada

O que faltou para pontuar: "Foi um jogo contra um adversário difícil. Sabemos que o Benfica é forte, luta por outros objetivos no campeonato. Entramos bem, as primeiras situações de golo foram nossas. Por aquilo que jogamos e trabalhamos, merecíamos mais, no mínimo um ponto".

"A vitória do Benfica não tem contestação, agora a atitude, o trabalho, as oportunidades, a forma como jogamos, fomos alterando a forma de estar, conforme passou o tempo... Creio que os jogadores deram tudo e deixaram o resultado em aberto até ao fim. Terminamos o jogo no meio-campo do Benfica. Os jogadores deram tudo para outro resultado."

Ausência de Zainadine: "Considero que a equipa fez um grande jogo, tendo em conta as circunstâncias, fomos competitivos e criamos incerteza no resultado até ao fim. Não é a minha forma de estar olhar para um ou outro jogador. Olho para a equipa. De qualquer forma, estou feliz pela estreia do Leo. Fez um jogo fantástico. Pena não ter conseguido pontuar. O objetivo era sempre vencer. Essa é a nossa forma de estar. Jogamos contra uma equipa forte, que luta por outros objetivos, mas deixamos boa imagem. Tenho pena por não somar pontos tendo em conta o trabalho.

Balanço: "Vamos fazer o nosso trabalho. A equipa tem crescido progressivamente, embora quiséssemos fazê-lo com mais pontos na tabela. Vamos pensar no próximo jogo e tentar vencer, como fazemos sempre."