Lista de convocados do Marítimo reforçada após baixas por covid-19

Edgar Costa, capitão do Marítimo, está de regresso

Redação com Lusa

Seis jogadores recuperaram e voltam a ser opção.

Seis jogadores recuperados do SARS-CoV2, vírus que origina a covid-19, regressaram à lista de convocados do Marítimo para o embate diante do Portimonense, para a 17.ª jornada da Liga Bwin.

China, Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Pelágio e Rúben Macedo regressam aos convocados dos insulares, depois de terem testado positivo ao coronavírus e falhado o último embate frente ao Vizela (vitória por 2-0).

De saída da lista de 20 jogadores escolhidos pelo treinador de 38 anos está Iván Rossi, o último a acusar positivo nos testes de despistagem à covid-19, mas que segundo o clube insular se encontra com "problemas físicos".

De fora ficou também o castigado Matheus Costa, por ter completado a sequência de amarelos e três jogadores da equipa B - Miguel Sousa, André Teles (titular frente ao Vizela) e Johnson, suplente não utilizado.

Da formação secundária, apenas o médio Filipe Cardoso e o central Moisés Mosquera continuaram na convocatória.

O Marítimo, nono classificado, com 17 pontos, visita o Portimonense, que se encontra em sexto lugar, com 24, para a 17.ª jornada da I Liga, pelas 15:30 de domingo, numa partida com arbitragem de André Narciso, da AF de Setúbal.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Zainadine, China, Leo Andrade e Victor Costa.

- Médios: Filipe Cardoso, Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes e Pelágio.

- Avançados: Vidigal, Alipour, Rúben Macedo, Clésio Baúque, Henrique e Joel.