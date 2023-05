Liga entregou prémio ao Marítimo

O gabinete de comunicação do Marítimo foi distinguido com o Prémio Marketing e Comunicação referente ao mês de março. O prémio foi recebido esta sexta-feira pelos responsáveis de comunicação do clube.

Para a Liga, o Marítimo venceu esta distinção no "âmbito da realização de diversas campanhas e ações, inseridas numa estratégia global de promoção do emblema insular, que culminaram num significativo aumento da afluência ao estádio por parte dos adeptos verde-rubros, fruto do trabalho realizado junto da comunidade madeirense".

Já Nuno Pereira, diretor de comunicação do emblema maritimista, realçou a importância desta distinção, partilhando o prémio com toda a estrutura. "É um reconhecimento importante do trabalho de todas as pessoas aqui no Marítimo. É uma distinção relevante e que só nos faz crescer. Para o futuro, seria igualmente importante receber mais prémios como este. Obrigado à Liga Portugal por este reconhecimento", enalteceu.

O responsável fala da importância de o marketing e a comunicação caminharem juntos. "Trata-se de um projeto que está a ser desenvolvido há vários anos por um conjunto de pessoas que contribuem diariamente para o crescimento das áreas do marketing e da comunicação, que engloba também vários departamentos, com o objetivo de passar uma boa imagem", acrescentou.

"Acima de tudo, um dos objetivos desta época foi tentar, não só recuperar as famílias, mas também as crianças e os pais", revelou Tiago Vieira, Diretor de Marketing do Marítimo M., desvendando um pouco da tática que impulsionou os insulares para uma média de 8.404 espectadores por jogo, correspondentes a uma taxa de ocupação de 79,55% e a um honroso sexto lugar no ranking de assistência nos estádios da Liga Bwin.