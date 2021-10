"Liga deve levantar a suspensão do estádio na próxima semana"

Carlos Pereira acredita que o relvado já vai estar disponível no próximo jogo caseiro do conjunto madeirense, diante do Gil Vicente, no último dia do mês.

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, acredita que na próxima semana a interdição ao Estádio dos Barreiros - que dura desde finais de agosto - devido ao mau estado do relvado, deverá ser levantada e, consequentemente, no dia 31, o conjunto verde-rubro poderá defrontar o Gil Vicente no seu reduto.

"Estava convencido, no último jogo, que já íamos jogar em casa. Mas, de comum acordo, decidimos passar mais esse jogo para a relva ter um pouco mais de raiz e não danificar. Hoje (ontem) estão novos técnicos a avaliar o trabalho e, na próxima semana, também estará a Liga para levantar a suspensão que criou", frisou, aproveitando a ocasião para reconhecer a disponibilidade do rival Nacional em ter cedido a Choupana, na receção ao Arouca e Moreirense.

"Não posso deixar de agradecer ao Nacional por nos ter concedido mais um jogo no seu recinto. Quando precisar de nós, vamos estar de comum acordo", salientou, à margem da inauguração de uma nova delegação do clube, em Santana, onde também abordou as eleições do próximo dia 22, mostrando-se esperançado em ser reeleito. "Sinto confiança naquilo que estamos a fazer. Somos uma equipa preparada, que tem trabalhado junta há 24 anos. Poucas foram as alterações feitas e isso é sinal do trabalho coletivo. Todos reconhecem o trabalho que fazemos e queremos fazer."