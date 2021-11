Líder do Marítimo pensa que "Liga vai autorizar" regresso aos Barreiros no próximo domingo

Emblema verde-rubro "já cumpriu com tudo o que foi determinado" pelo organismo que tutela o futebol profissional. Nova vistoria ao relvado agendada para quarta-feira

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, disse esta segunda-feira que acredita que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) "vai autorizar que o Marítimo jogue no seu estádio já no próximo domingo", após a aquisição de um novo relvado.

"A solução mais rápida para podermos jogar com o Paços de Ferreira foi a compra de tapetes que chegaram hoje e já estão a ser instalados no relvado. Se tudo ficar concluído amanhã [terça-feira] como nós prevemos, penso que a Liga vai autorizar que o Marítimo jogue no seu estádio já no próximo domingo", afirmou à Lusa o presidente do único clube madeirense no patamar mais alto do futebol português.

Segundo o líder verde-rubro, o clube "já cumpriu com tudo o que foi determinado pela Liga", mas garantiu que a decisão de adquirir um tapete de relva de cerca de 300 metros quadrados partiu da direção do Marítimo para "acelerar o processo".

"Se fosse para continuar a plantar relva e aguardar que esta crescesse ia ser um processo muito mais moroso e, com certeza, que não poderíamos jogar contra o Paços de Ferreira", destacou, referindo-se à partida do próximo domingo para a 12.ª jornada do campeonato.

Os rolos foram transportados para o arquipélago num contentor frigorífico para que "a relva mantivesse todas as suas características", tendo chegado ao Funchal proveniente do continente "nas melhores condições".

O Marítimo está, até à data, impossibilitado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional de jogar no seu recinto desportivo devido às condições do relvado, que já recebeu duas avaliações negativas, a primeira diante do Sporting de Braga e a segunda frente ao FC Porto.

Devido à interdição, os "leões" da Madeira recorreram ao Estádio da Madeira, recinto do rival Nacional, para disputar as partidas dentro de portas, desde a quinta jornada da I Liga.

Na vistoria feita esta tarde pelos técnicos da Liga, apenas foi avaliada a colocação de um tapete "para verificar as condições da relva", com o restante a ficar terminado na terça-feira devido à ausência de uma máquina que "já se encontra na Madeira, no porto do Caniçal".

"A máquina que nos falta chegar, mas que já está na Madeira, no porto do Caniçal, coloca os rolos que faltam em apenas uma hora, portanto, se a máquina ainda chegar ao estádio de manhã, à tarde já temos o tapete todo colocado", frisou.

O relvado do Estádio do Marítimo, inacessível desde o final do passado mês de agosto, será avaliado, na próxima quarta-feira (dia 24), sabe OJOGO, pela Comissão Técnica de Vistorias, que determinou a falta de condições do tapete para realizar jogos e treinos.

No papel de anfitrião, o Marítimo, 17.ª classificado da Liga Bwin, com sete pontos, defronta o Paços de Ferreira, que se encontra na 11.ª posição, com 11 pontos, domingo, às 15h30.