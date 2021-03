Julio Velázquez: "Sou o homem mais feliz do mundo"

O treinador do Marítimo estava radiante por ter iniciado o percurso no Marítimo com uma vitória num dérbi e com apenas dois treinos feitos

Na flash interview, logo após a partida, o novo treinador do Marítimo, Julio Velázquez, comentou assim o encontro:

Boa estreia

"Era impossível começar melhor, com três pontos, ainda para mais num dérbi, depois de tanto tempo sem ganhar. Estou muito feliz e sobretudo pelos jogadores, que merecem. Foi incrível a forma como nos receberam, é um grupo extraordinário, também pelo presidente, que estava a sofrer há tento tempo, por isso fico muito contente por ele, pela direção, e acima de tudo pelos adeptos, que já mereciam. Foi incrível a forma como nos animaram hoje na estrada, quando estávamos no autocarro. E por todos os trabalhadores e pela massa associativa do Marítimo, fico muito contente e muito feliz."

Muito mexido no banco

"Vimos logo, e eu já o disse, que a equipa tem condições para conseguir a permanência, há qualidade. Desde que falaram comigo e que houve acordo, fiz todos os possíveis para vir hoje para o banco porque o futebol é paixão e iniciar este percurso jogando contra o Nacional, num dérbi... Só fizemos dois treinos, ontem um para a parte ofensiva e hoje de manhã um para trabalhar a parte sem bola. Pela atitude, a vontade, o compromisso dos jogadores, é para agradecer, porque não é fácil receber novas ideias, não é fácil em dois dias receber tanta carga cognitiva a nível de trabalho, de organização e os jogadores, bem, vocês viram... O futebol é complicado quando entras numa dinâmica sem ganhar e então eu hoje sou o homem mais feliz do mundo, porque era um jogo muito, muito importante e ter começado bem ajuda em tudo."