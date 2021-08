Julio Velázquez sobre receção ao FC Porto: "A ideia não é pontuar, é sair a ganhar"

Marítimo procura que "os três pontos fiquem no Funchal" na receção ao FC Porto.

O treinador do Marítimo disse este sábado que a equipa vai fazer "os possíveis para que os três pontos fiquem no Funchal", no encontro de domingo frente ao FC Porto, da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Ser competitivos, igualar o jogo o melhor possível, depois podemos ganhar, empatar ou perder, mas a ideia não é pontuar, é sair a ganhar, depois acontecerá o que tiver de acontecer, mas a vontade e a ambição da equipa é fazer o possível para que os três pontos fiquem no Funchal", afirmou Julio Velázquez, na conferência de imprensa que teve ligar no Complexo desportivo do clube, em Santo António.

O técnico espanhol reconheceu as "elevadas qualidades" do próximo adversário, que "vem de disputar os quartos de final da Liga dos Campeões, competição que já venceu no passado", mas que, como "qualquer equipa do mundo, tem pontos fracos".

O anfitrião vai procurar "conter os pontos fortes e evidenciar os fracos" da formação liderada por Sérgio Conceição, segundo Júlio Velázquez, que garante tratar-se de uma equipa que "manteve muitos jogadores da época passada, muito difícil de enfrentar".

"Erros vamos cometer, como o FC Porto ou como qualquer outra equipa, esperamos é que sejam controláveis. Mais que pensar em não cometer erros, temos que pensar no que temos de fazer para que as coisas saiam bem", afirmou.

O conjunto insular conta com três baixas, de acordo com o boletim clínico do clube. O médio Beltrame, que recupera de uma lesão sofrida no ombro esquerdo (fratura da clavícula), o ponta de lança Joel, a contas com uma lesão muscular na coxa esquerda, e o extremo Edgar Costa, devido a uma mazela na coxa direita.

O treinador, de 39 anos, sublinhou que o foco está exclusivamente na sua equipa, "que vem de uma vitória importante" diante do Belenenses SAD, por 2-1, resultado que, no seu entender, foi "escasso para o que o Marítimo produziu".

"Agora o objetivo é transferir tudo o que fizemos bem diante do Belenenses para o jogo com o FC Porto. São dois jogos totalmente diferentes, com jogadores diferentes, num contexto diferente, mas vamos tentar dar continuidade ao que fizemos bem e melhorar o que não fizemos tão bem", frisou.

O Marítimo, 11.º, com três pontos, recebe o FC Porto, quarto, com os mesmos seis pontos do primeiro, às 18:00 de domingo, em jogo da terceira jornada da I liga, com arbitragem de João Pinheiro, da AF Braga.