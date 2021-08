Julio Velázquez: " É um resultado justo, num duelo dividido, que nos ajuda"

Treinador do Marítimo admitiu, este domingo, uma entrada em falso na receção ao FC Porto (1-1), mas enalteceu a justiça do empate em função da melhoria na segunda parte

Análise: "Na primeira parte não entrámos bem a nível de intenção e organização. Custou sobretudo ter mais continuidade para permitir fazer mais em campo. Por isso, custou-nos defender num bloco médio baixo. O golo surgiu num lance bem construído e materializado, com uma boa finalização. Na primeira parte fomos sempre inferiores, não tivemos muita bola e impediu-nos de defender mais alto. Na segunda parte, equilibramos totalmente o jogo e tivemos um lance que podia ter dado a vitória. É um resultado justo, num jogo dividido, com muitos duelos, em que tivemos que nos impor. Fechamos os espaços laterais nos últimos minutos da primeira parte e na segunda parte continuaram. Fizeram um trabalho excecional. Fomos crescendo no jogo, os jogadores saídos do banco ajudaram muito. O resultado é merecido e fico contente. Estes são daqueles empates que ajudam. Há muita gente a dar os primeiros passos na Liga."

Sistema: "Depende da fase de jogo. Se o Porto lateralizasse, defendíamos com quatro, não com cinco. Em situações frontais, era diferente. Tínhamos a intenção de defender o mais alto possível, com intensidade, energia, organização. A estrutura depende da forma como a dinamizas. Estamos num bom caminho, mas gostaria de ter somado nove pontos nas três primeiras jornadas, ainda que tenhamos defrontado duas das melhores equipas de Portugal. Tenho que ser inteligente, racional, coerente e perceber que adversários enfrentamos e como a equipa deve reagir às diferentes situações."