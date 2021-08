Julio Velázquez e a vitória em Leiria: "Fomos dominadores absolutos do jogo..."

Treinador do Marítimo considerou que os insulares mereceram indubitavelmente vencer, esta segunda-feira, o Belenenses (2-1), enalteceu a dinamização e proatividade táticas e apenas lamentou o resultado escasso

Análise: "Estou muito contente, muito feliz pelos jogadores, pelos adeptos, por todos que fazem parte desta grande família. Fomos dominadores absolutos do jogo e merecemos os três pontos sem duvida nenhuma. Tivemos mais remates à baliza, posse de bola no meio campo deles e mantivemos a estratégia do início ao fim, tentando ser proativos com e sem bola, tentando perceber onde ficavam os espaços nas costas dos adversários, quando era ou não o momento de atacar, tentar ter calma. Eles são uma equipa muito solidária defensivamente. Dei os parabéns aos jogadores por terem feito um jogo maravilhoso. O resultado ficou demasiado curto e podíamos tê-lo resolvido mais cedo. Há muitas coisas positivas e há que continuar a crescer. O Marítimo fez tudo para vencer."

Sistema tático: "Dependem dos momentos do jogo defender com três, quatro ou cinco atletas. Depende se a bola está no corredor central ou nos exteriores, se o bloco de pressão é alto ou médio... Tudo depende como se dinamiza a equipa em cada altura do jogo. Trataremos de nos adaptar a cada fase de jogo, sendo nós mesmo a prioridade. O mais importante é o perfil dos jogadores que temos e os complementos que podem dar em cada jogo. Queremos sempre ser proativos com e sem bola."