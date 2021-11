Julio Velázquez e a derrota em Tondela: "Um jogo completamente condicionado..."

Julio Velazquéz, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

Declarações do treinador do Marítimo em reação à derrota, por 4-2, na visita ao conjunto beirão, relativa à 11.ª jornada da Liga Bwin, realizada no Estádio João Cardoso

Castigos máximos como condicionantes: "Isto é absolutamente surreal. Um jogo completamente condicionado pelas três grandes penalidades, sem dúvida nenhuma. Nunca vi uma equipa minha a sofrer três grandes penalidades num espaço de tempo tão curto."

Mais golos: "Na segunda parte, tentámos fazer tudo para dignificar a camisola e o emblema que usamos. Esta foi antagónica em relação à primeira. Fomos superiores em tudo. A equipa acreditou, teve orgulho e dignidade, que era o mínimo que se podia pedir a um profissional e acho que tivemos uma boa dinâmica de jogo e fizemos dois golos, mas podíamos ter feito quatro ou cinco."

Dúvidas e respeito: "Não as vi [grandes penalidades] no computador, mas tenho muitas dúvidas. São lances que imagino que serão, mas (...) são coisas incríveis, de uma [penalidade] tenho dúvida, mas não posso falar por falar. Tenho de respeitar as decisões. É preciso ganhar um jogo para mudar esta dinâmica."