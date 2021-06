Julio Velázquez descarta mudança para Itália: "Estou muito feliz na Madeira"

O treinador espanhol fora apontado ao comando técnico dos italianos, mas garantiu que está feliz no clube madeirense, com quem mantém contrato até 2022

Nas últimas semanas, o treinador do Marítimo, o espanhol Julio Velázquez, tinha sido apontado como um dos nomes fortes para ocupar o comando técnico do Sassuolo, oitavo classificado da Série A italiana na época de 2020/21. No entanto, em declarações ao jornal "AS", o técnico espanhol dissipou todas as dúvidas sobre o seu futuro e garantiu que está feliz e que vai continuar à frente do conjunto madeirense na próxima temporada.

"Houve vários clubes que demonstraram interesse, mas tenho contrato com o Marítimo até 2022 e sinto-me muito valorizado. Estou muito feliz na ilha da Madeira e a minha ideia é continuar aqui", assegurou o técnico, de 39 anos, que conquistou a permanência dos insulares, ao terminar a última edição do campeonato na 15.ª posição.

"Pegámos na equipa no último lugar, numa série de oito derrotas e um empate em nove jogos. Uma situação difícil, mas já conhecia o campeonato e aceitei o desafio. Havia coisas a perder, mas muito mais a ganhar e conseguir a permanência foi algo que me valorizou bastante", afirmou o timoneiro.

Julio Velázquez confessou ainda gostar muito de treinar em Portugal. "É uma grande liga, a sexta da Europa. Tem um grande nível de treinadores e jogadores. A única diferença com as cinco grandes ligas é o aspeto financeiro. Mas tem algo que falta às outras: a capacidade de superação máxima, onde com menos se faz muito. É uma liga muito competitiva", concluiu.