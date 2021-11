Julio Velázquez deixa o Marítimo e há um nome forte para a sucessão

Acordo entre o técnico e o clube foi alcançado na tarde desta quinta-feira.

Ponto final na ligação entre Julio Velázquez e o Marítimo. O clube madeirense e o treinador espanhol chegaram esta quinta-feira a um acordo tendo a vista a rescisão do contrato que ligava as duas partes até ao final da corrente temporada.

Agora presidido por Rui Fontes, eleito no passado mês de outubro, o Marítimo atravessa uma crise de resultados e ocupa o penúltimo lugar da Liga Bwin, com apenas sete pontos em 11 jornadas. Somou por derrotas os últimos três jogos realizados e foi ainda eliminado da Taça de Portugal na Póvoa de Varzim, no desempate por penáltis.

Vasco Seabra, que na última época orientou o Moreirense e se encontra livre no mercado, é o nome mais forte para ocupar o cargo.