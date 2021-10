Julio Velázquez após o Vitória de Guimarães-Marítimo: "Saio frustrado, chateado e com cara de poucos amigos"

Declarações de Julio Velázquez após o Vitória de Guimarães - Marítimo (2-1), jogo da nona jornada da Liga Bwin

Sobre o resultado: "Foi demasiado penalizador o golo sofrido. Saio frustrado, chateado e com "cara de poucos amigos". Vínhamos de um contexto difícil e jogámos contra um adversário de muita qualidade. Na primeira parte, a intenção era dominar mais o jogo, mas o jogo foi outro. A organização do Vitória não nos deixou encontrar linhas para chegar mais à frente. Perdíamos a bola demasiado rápido e não atacávamos os espaços."

Vitória merecida: "Na segunda parte, queríamos jogar em bloco médio e não deixar o Vitória progredir. A segunda parte foi mais bem conseguida e atacámos mais na profundidade. Tivemos mais energia e mais momentos com bola. Mas eles são uma equipa de qualidade. Analisando os 90 minutos, a vitória [do Vitória] é merecida, mas o Marítimo esteve sempre dentro do jogo. Fizemos uma das coisas mais difíceis, que é empatar no estádio do Vitória de Guimarães, com uma bancada "infernal", e depois sofremos um golo logo de seguida. Faltou-nos eficiência nos metros finais e maturidade competitiva. Eu sou o responsável por isso."

Condições para continuar: "Está a custar-nos muito ganhar jogos. Ganhámos um. E não temos ganhado outros por detalhes. Se queremos competir na I Liga, não se podem cometer determinados erros. Tenho todas as condições para continuar [no comando técnico do Marítimo]. Levanto-me todas as manhãs, sigo em frente e penso no próximo jogo".