Júlio Velázquez após o jogo Marítimo–Gil Vicente: "Temos de sofrer, é muito frustrante"

Declarações do treinador Júlio Velázquez após o jogo Marítimo-Gil Vicente (1-2), da 10.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "A diferença do que fizemos neste jogo para o que fizemos no último [Moreirense, 0-0] que disputamos aqui é abismal. Analisando a globalidade do jogo, éramos, sem dúvida nenhuma, merecedores da vitória pela intenção e oportunidades criadas."

A eficácia: "O nosso grave problema é a eficácia. Começamos bem e, antes do golo deles, tivemos três oportunidades claras de golo. Não o fizemos e, na primeira oportunidade, eles fizeram."

Sete lances: "Apesar da dificuldade, a equipa teve a capacidade de reagir e empatámos merecidamente. Na segunda parte. foi a mesma dinâmica. Tivemos sete lances claros à baliza, e mais alguns ao lado. Quando falta eficácia, temos de sofrer, é muito frustrante".