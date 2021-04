Julio Velásquez e a vitória no Bessa: "É merecida, o Marítimo dominou todos os registos..."

Treinador do Marítimo frisou a justiça do triunfo ante o Boavista, este domingo, que coloca a equipa insular à frente dos axadrezados, reiterou a confiança na permanência do clube na Liga NOS e teceu rasgados elogios aos adeptos

Novo triunfo e ultrapassagem na tabela: "Estou muito contente, satisfeito. É uma vitória totalmente justa e merecida. Há que parabenizar jogadores, staff, presidente e adeptos, que tantos nos apoiam à distância. Vínhamos com a vontade de vencer um rival direto e, do início ao fim, o Marítimo dominou todos os registos. O resultado até poderia ser mais amplo. Foi o segundo jogo consecutivo a ganhar e com a baliza a zero. Este triunfo é importante também por vencer um rival direto. Queríamos dar continuidade ao que fizemos nos últimos dois jogos, com bola e sem bola. Com bola, tivemos regularidade e confiança ao longo de todo o jogo. É importante ganhar, mas é mais importante o processo e como se chega a esse triunfo."

"Não há tempo para festejar ou relaxar e colocar o foco no jogo da próxima quinta-feira, em casa. Desde o primeiro dia, como tenho dito, não tenho dúvida de que vamos conseguir a permanência, mas a luta será até ao último dia."

Futuro: "O foco está sempre no jogo seguinte. O jogo a jogo, no futebol, é uma mentira. Temos que nos focar. Um dos motivos que me trouxe para o Marítimo é a sua grande massa de adeptos. É um autêntico luxo o carinho que nos mostram, diariamente, nas ruas. Desde o primeiro dia, os adeptos têm demonstrado apoio. Jogar em casa será favorável. Temos que preparar bem o jogo, com toda a ilusão em seguir esta caminhada."