José Gomes: "Vão dizer que o Sporting não jogou bem. Eles tentaram..."

Declarações do treinador do Marítimo, no final do encontro com o Sporting (1-0)

Reação ao triunfo: "Foi importante termos empatado em Vila do Conde e, agora, também. Estamos num desafio difícil. A atitude que mostrámos prova que é legítima a esperança que temos no futuro. O futuro vai ser construído com muito trabalho. O que vão dizer é que o Sporting não jogou bem. Tentaram ser dominadores e jogar bem, mas o mérito é nosso. Houve oportunidades repartidas na primeira parte. São três pontos que alimentam a esperança."

Plano de jogo: "A ideia não foi defender, foi disputar cada bola. Para sairmos desta situação, temos de marcar, ganhar e construir oportunidades. Fomos agressivos nos momentos de pressão e recuperámos muitas bolas. Os jogadores do Sporting têm muita qualidade. Merecemos os três pontos, na minha opinião."

Reforços: "Estiveram todos bem. Não tenho dúvidas e disse: a solução do problema está no núcleo que ficou. O grupo está cada vez mais forte."