José Gomes sai e há dois desejados para o banco do Marítimo

Sérgio Vieira e Paulo Alves entre os nomes cobiçados pelos maritimistas.

José Gomes confirmou que está de saída do Marítimo. Com uma cláusula no contrato que previa continuar se o clube se mantivesse na I Liga, com a despromoção o técnico disse apenas que não irá "continuar".

Para a sucessão, a SAD tem vários nomes em carteira, com Sérgio Vieira, ainda ligado ao Estrela da Amadora, e Paulo Alves no topo, mas a escolha do novo treinador está nas mão de Alex Bunbury, antigo jogador maritimista que lidera o projeto de um investidor americano que irá apresentar, em breve, uma proposta para aquisição da sociedade maritimista. A O JOGO, Alex garantiu que "o treinador ainda não está escolhido".