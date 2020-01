José Gomes regressa para defrontar um Rio Ave que pouco mudou

Treinador José Gomes volta a Vila do Conde, agora como adversário, e vai defrontar muitos dos jogadores com quem trabalhou na temporada passada até se mudar para o Reading

A receção ao Marítimo vai marcar reencontro com o técnico José Gomes que treinou a formação vila-condense na primeira fase da temporada anterior, antes de ser transferido para os ingleses do Reading. O conhecimento que o agora treinador do conjunto madeirense tem sobre o Rio Ave será sempre subjetivo, contando que a equipa já esteve entretanto sob o comando de Daniel Ramos e é orientada, esta época, por Carlos Carvalhal, mas o facto de ter muita informação sobre a maioria dos jogadores não deixa de ser uma vantagem.

No atual plantel, e uma vez que foram poucas as mudanças no elenco em relação à temporada anterior, são apenas seis os jogadores que não foram orientados por José Gomes nos Arcos, casos do guarda-redes Pawel Kieszek, dos defesas Pedro Amaral, Diogo Figueiras e Aderllan Santos, do médio Lucas Piázon e do avançado Mehdi Taremi.

Na época anterior, o treinador do Marítimo deixou os vila-condenses na sexta posição com 19 pontos em 13 jornadas, a mesma posição que a equipa ocupa agora e com os mesmos pontos em 14 jogos

Para lá da questão financeira, uma vez que a saída de José Gomes para o Reading, em dezembro de 2018, representou um encaixe financeiro importante, a herança do técnico não ficou para a história, tendo somado oito vitórias, cinco empates e oito derrotas em todas as competições, sendo que o Rio Ave abriu a época com uma eliminação na Liga Europa, frente aos polacos do Jagiellonia, não venceu qualquer jogo na fase de grupos da Taça da Liga e foi eliminado pelo Sporting da Taça de Portugal, perdendo por 5-2, na despedida do técnico.

Porém, sublinhe-se, a equipa apresentou um futebol de qualidade, conseguindo um grande arranque no campeonato e andando várias jornadas nas primeiras posições, além de que os laços com o clube ficaram fortes, ao ponto de ter ficado "com a porta sempre aberta" para regressar, conforme afirmou António da Silva Campos, presidente da Direção, na hora da sua saída.

José Gomes regressa agora a Vila do Conde na pele de adversário, ao comando de um Marítimo que procura ainda assimilar as ideias do novo treinador, que espera também por reforços, dentro de alguns dias.