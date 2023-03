José Gomes: "O ruído era semelhante a estar no Estádio da Luz. Não gostei e disse-o"

Declarações do treinador José Gomes, treinador do Marítimo, à RTP-Madeira

Pablo Moreno tem sido uma aposta frequente e firme de José Gomes, treinador do Marítimo, mas a verdade é que as exibições não parecem corresponder confiança demonstrada pelo treinador.

Num programa da RTP-Madeira, José Gomes explicou porque tem apostado no futebolista espanhol que fez a formação no Barcelona. "O Pablo foi o melhor marcador dos escalões de formação do Barcelona, bateu o recorde do Messi com mais de 200 golos. Ao sair do Barcelona, veio para uma zona mais baixa no terreno. A minha insistência é que ele reencontre esse espaço, porque acredito que na zona do golo, vai fazer a diferença", defendeu.

O treinador, que disse ter "a pele do Marítimo vestida", e que os madeirenses devem "defender com sangue os interesses do clube", mostrou-se, depois, incomodado pela falta de apoio no último Marítimo-Benfica. "Ninguém tem dúvidas que aquele estádio é muito difícil para qualquer adversário. Sentimos que das bancadas, por incapacidade dos que estavam em inferioridade, o ruído era semelhante a estar no Estádio da Luz. Não gostei e disse-o. Aquele estádio tem sido um verdadeiro caldeirão para o Marítimo", argumentou.

José Gomes também pediu aos seus jogadores melhores comportamentos no momento de atacar a baliza adversária. "Faltam mais movimentos de rotura em cima da linha adversária, por isso temos mais remates de fora e menos dentro da área do adversário. Procuramos excessivamente o cruzamento. Mas sinto que estamos melhor desde que eu cheguei".