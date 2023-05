Declarações do treinador do Marítimo após a derrota por 2-1 em Alvalade, na ronda 32 do campeonato.

Derrota e confusão no final: "Vou tentar controlar-me. O futebol é jogado por pessoas que têm emoções, sentem as coisa Não podemos, poucos minutos depois do jogo, libertar a nossa emoção e verbalizar o que sentimos. Não posso falar, seria castigado e ainda faltam duas finais. Foi um jogo com muita posse do Sporting, lembro-me de apenas dois remates à nossa baliza. Fomos exemplares a defender, ocupámos bem os espaços e saímos sempre que possível com contra-ataques perigosos."

Golo anulado nos descontos: "Na parte final, o que aconteceu foi mais uma saída bem feita, uma recuperação de bola que terminou em golo e o árbitro validou-o. O jogo não retomou pela confusão que os jogadores do Sporting criaram, foi o que foi. Não quero falar de arbitragem porque isso acabava por esconder o que de bem fizemos contra uma equipa que ainda sonha com a Champions."