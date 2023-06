José Gomes: "Não há ninguém que sinta mais esta derrota do que eu"

Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, após a derrota frente ao Estrela da Amadora no play-off de acesso à I Liga, consumada no desempate por grandes penalidades (2-2 ao fim de 120 minutos, 3-4 no agregado das duas mãos), que ditou a descida dos madeirenses para o segundo escalão.

Descida selada nos penáltis: "Fizemos um jogo em que merecíamos ter vencido, pelo jogo jogado, mas os penáltis são uma lotaria, uma sorte e, apesar de ter avisado que aquele lado, quando se dá o passo com o pé de apoio, a relva levanta... Teria sido melhor do outro lado, o que não aconteceu, mas é inglório pelo trajeto que fizemos e pelo futebol que apresentámos, com muitos jogos bem jogados, com muitas incidências... Estou de consciência tranquila pelo sangue que dei e pela forma como me entreguei. Não há ninguém que sinta mais esta derrota do que eu, porque este clube é muito grande, tem uma alma imensa, adeptos extraordinários e merecia ficar na I Liga pela sua história. Aceitei este trabalho num momento difícil, com um espírito de missão de vir ajudar um clube especial. As coisas aconteceram desta forma e temos de nos queixar das oportunidades que não convertemos. Apesar da supremacia, o que conta são os golos".

Sente que merecia outro resultado? "Pelo jogo jogado, merecíamos. Fomos superiores, tivemos mais oportunidades, marcámos um golo anulado e tivemos muito mais tempo com a bola na área do Estrela, mas no futebol ganha quem marca mais e era preciso converter mais".

Com a descida à II Liga, que mensagem transmitiu aos adeptos, após o apito final? "Eu estava recompor-me no fim do jogo, porque foi um choque muito grande, mas estes adeptos são extraordinários e merecem um futebol de primeira e de estar na I Liga. Pelo percurso desde que cá estou, há muitos jogos que é uma tremenda injustiça não termos conseguido pontos, com esses pontos não estaríamos no play-off. Não fizemos um bom jogo na Amadora, mas hoje fomos melhores do que eles, inclusive melhores do que eles na primeira mão. A eliminatória acaba empatada e os penáltis são uma lotaria".