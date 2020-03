José Gomes muito crítico após derrota com Moreirense: "Faltou alma, chama e alegria de jogar"

Treinador do Marítimo assumiu responsabilidade pelo resultado negativo que deixa a equipa madeirense no 15.º lugar.

O Marítimo perdeu este domingo em Moreira de Cónegos, por 2-0, e ocupa o 15.º lugar, com 24 pontos. José Gomes reconheceu que faltou "agressividade e um espírito competitivo forte". O treinador do Marítimo foi, aliás, mais longe nas críticas: "Faltou alma, chama, alegria de jogar, dinâmica. Hoje não tivemos isso. O único responsável sou eu. Sei que os meus jogadores têm capacidade para mais. O que aconteceu merece uma reflexão profunda. O jogo era fundamental, atendendo à nossa posição na tabela classificativa. O Marítimo é um clube muito grande, com potencial enorme e muitos adeptos. O histórico do Marítimo obriga a que quem o representa dê sempre o máximo. Temos de caminhar nesse sentido", avisou.

Na leitura do jogo, o treinador do Marítimo referiu: "Ainda vamos ter de ir à procura de todos os detalhes [para explicar a derrota]. O jogo começou tal e qual como esperávamos, com a coesão defensiva que caracteriza o Moreirense, com linhas juntas, a não dar espaço. Havia que procurar pacientemente desequilibrar a organização defensiva do Moreirense, tendo de circular a bola para a fazer chegar às costas dos médios do Moreirense. O Marítimo circulou mais a bola, mas de forma lenta e previsível, diga-se, e o Moreirense não se desequilibrou. Não houve relação entre posse de bola e oportunidades de golo. Os dados indiciam equilíbrio no jogo, à exceção dos cantos, que o Moreirense teve mais".

Questionado sobre a possível falta de um goleador no plantel, José Gomes afirmou: "O Rodrigo Pinho tem um registo de minutos e de golos marcados que mostra que ele faz golos (marcou cinco em 941 minutos para a I Liga). O Joel Tagueu, na primeira vez que jogou no Marítimo, tem um registo de nove golos em meia época. Mas o plantel é este. As soluções têm de ser encontradas pela dinâmica da equipa".

Por último, o técnico respondeu à questão sobre o que pode ainda o Marítimo conseguir no campeonato? "Dez jornadas são muitos jogos. São 30 pontos em disputa. Se olharmos para cada jogo como se fosse a única oportunidade de fazer mais e melhor e conseguir os pontos que precisamos, as coisas estariam de outra maneira. Mas eu acredito que os jogadores vão dar uma resposta já no próximo jogo [receção ao Vitória de Setúbal, no sábado]. Há uma discrepância muito grande entre a entrega, a qualidade e o rendimento que os jogadores mostram nos treinos e o que acontece nos jogos", admitiu.