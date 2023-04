José Gomes: "Estamos organizados a todos os níveis e vamos continuar na I Liga"

Declarações de José Gomes, treinador maritimista, após o Arouca-Marítimo (1-0), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Esperava mais. Nós preparámo-nos para retirar ao Arouca aquilo que gosta de explorar, fechando o jogo por dentro e não pressionando os centrais. Retiramos-lhes a profundidade mas em em dois momentos não o fizemos. Desmontámos a equipa e isso foi bem aproveitado pelo Arouca, numa vez deu canto e noutra deu golo. Foi um jogo equilibrado, com mais remates da nossa parte e onde o Arouca conseguiu aproveitar uma ocasião e nós não conseguimos. O desequilíbrio foi pela eficácia da finalização".

Cláudio Winck jogou à frente de Paulinho na ala direita e saiu ao intervalo: "Tivemos algumas baixas, o Winck esteve bem nessa posição no último jogo e hoje não esteve mal. Mas a partir do momento em que estávamos a perder, o jogo estava a pedir outra coisa. A partir do momento da substituição, conseguimos envolver mais gente no ataque e conseguimos anular os contra-ataques do Arouca".

Acredita na permanência? "A luta continua, o Marítimo é um clube grande e um histórico do futebol português. Estamos organizados a todos os níveis e vamos continuar na I Liga".