José Gomes era a terceira opção para o comando técnico do Marítimo

Rui Fontes assumiu que havia dois treinadores favoritos, mas está satisfeito com a escolha.

José Gomes não foi a primeira escolha do presidente Rui Fontes para substituir João Henriques, mas o dirigente está satisfeito com o trabalho do treinador, revelou, ontem, aos microfones da TSF Madeira.

"Se tivéssemos esta equipa desde o início do campeonato, com certeza não estaríamos nesta situação", avaliou Rui Fontes, explicando que a SAD tinha "dois treinadores, mas que por razões de ordem fiscal não puderam vir", numa alusão a Daniel Ramos e a Ricardo Soares. Face à indisponibilidade de ambos "tivemos de contratar o treinador que mais se adequava ao que pretendíamos".

O presidente assumiu, depois, as culpas pela má situação da equipa: "Eu é que fui candidato e apresentei as propostas. O responsável sou eu."

Sobre a derrota em Portimão, o presidente compreende a revolta dos adeptos. "Criámos esperança aos maritimistas, mas, em seis minutos, aconteceu um balde de água fria". Segue-se o Santa Clara, no jogo mais importante da época.