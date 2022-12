José Gomes enfrenta maior desafio da carreira: "Não há que esconder a situação"

Redação com Lusa

O treinador do Marítimo, José Gomes, disse esta quarta-feira que o atual penúltimo classificado da Liga Bwin é o maior desafio da sua carreira e que pretende que a equipa esteja "alheada da posição" ante o Rio Ave.

"Não tenho dúvidas de que é [o maior desafio]. Não há que esconder a situação, nem é possível fazê-lo. São 13 jogos, seis pontos. Se analisarmos a qualidade das equipas que estão ali mais próximas é uma situação muito difícil, mas as razões que me levaram a aceitar são maiores que a dimensão deste desafio", afirmou o treinador oficializado pelos verde-rubros na passada sexta-feira.

O técnico, de 52 anos, que regressa ao emblema insular após ter orientado a equipa na temporada 2019/20, pretende que o conjunto esteja "completamente alheado da posição em que se encontra" e que se foque em cada ação e naquilo que tem de fazer.

"Se estivermos debaixo de pressão, olhar para a tabela, digamos que já é entrar em inferioridade no jogo e não é isso que queremos", destacou o "timoneiro" que também orientou os rioavistas, na temporada 2018/19.

Quanto à formação de Vila do Conde, sublinhou que as amizades ficam à parte, manifestando "muita vontade em vencer o jogo", apesar da organização do adversário.

"O expectável é vermos um Rio Ave dentro daquilo que tem mostrado, com um padrão de jogo muitíssimo bem definido, bem organizado, com um ataque muito rápido e com uma estrutura de três defesas bem construída", referiu.

Para contrariar os vila-condenses, José Gomes pretende que "os jogadores consigam colocar em campo aquilo que têm vindo a trabalhar e que passem a mesma energia que passaram nos treinos".

O Marítimo, 17.º e penúltimo classificado, com seis pontos, visita na sexta-feira, às 20h15, o Rio Ave, que se encontra na 10.ª posição, com 18, no jogo que abre a 14.ª jornada da Liga Bwin.