José Gomes, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, após a derrota (2-1) em casa do Portimonense, na ronda 21 do campeonato.

A derrota: "Custa sempre perder, especialmente quando estamos, ao minuto 84, a vencer por 1-0 e depois o jogo termina 2-1. Depois, como é que foi o jogo e a justiça [do resultado] é sempre uma coisa difícil de avaliar. Na minha opinião, o jogo não foi bem jogado de parte a parte. Notava-se uma tensão muito associada à posição na tabela e ao perigo que a derrota podia significar para as duas equipas."

Desorganização: "Com uma recuperação e uma boa jogada de envolvimento, chegámos ao 1-0. Conseguimos defender bem esse resultado, sem sofrer qualquer jogada de perigo, e depois houve uma desorganização, que acaba por ditar o resultado final. Temos de ser mais assertivos nesses momentos do jogo. Já aconteceu nos primeiros cinco minutos, nos últimos minutos da primeira parte, nos primeiros minutos da segunda parte. São momentos, não só aqui como em todas as ligas, que acabam por definir resultados finais. Exige mais concentração. Há mais dificuldade em estar concentrado, pela fadiga acumulada, mas temos de trabalhar muito a esse nível."

Pontos: "Os pontos estão muito caros, é muito difícil pontuar. Todas as equipas têm jogadores com qualidade e capazes de resolver. A nós compete-nos preparar agora o próximo jogo, que vai ser uma final, e fazê-lo bem".