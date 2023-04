Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, após o triunfo por 4-2 frente ao Boavista, na ronda 26 do campeonato.

O triunfo: "Foi uma vitória justa e o Boavista fez dois belíssimos golos, de fora da área. Não houve facilitismo da nossa parte. O que dá confiança são as vitórias e o que nós precisamos é que os nossos jogadores estejam mais confiantes para as oito finais que temos até ao fim. Nem tudo está bem quando se ganha, nem mal quando se perde. Podíamos ter controlado melhor o jogo até ao fim com o 3-0, mas depois a tensão, própria da situação em que nós estamos, acabamos por dar demasiada bola ao Boavista, e aí tivemos períodos menos bons."

Ganhou uma equipa após alterações no onze? "As coisas não podem ser vistas assim. Cada jogo tem a sua história e cada jogador tem as suas características. O que sei é que hoje jogámos como equipa. Entrámos em campo para construir e tentar marcar. E é isto que temos de fazer até ao final do campeonato. E agora temos de estar focados no próximo jogo."

Cláudio Winck no banco: "Há uma justificação e falei com ele, que entendeu muito bem. O Paulinho jogou bem e não há aqui nenhum caso."