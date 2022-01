Jorge Sáenz deixa o Marítimo e ruma ao segundo escalão espanhol

Central estava na Madeira cedido pelo Valência.

O defesa Jorge Sáenz e o Marítimo chegaram a acordo para a "cessação do empréstimo" que originariamente seria até ao final da temporada.

"A Marítimo da Madeira Futebol, SAD, informa que chegou a acordo para a cessação do empréstimo do jogador Jorge Sáenz, inicialmente previsto até ao final da época 2021/2022", pode ler-se no comunicado publicado pela formação verde rubra, que agradece ainda "o empenho e dedicação" do atleta do Valência.

O defesa-central, de 25 anos, que chegou no início da presente temporada, apenas disputou sete partidas oficiais- seis para a I Liga e um para a Taça de Portugal - ao serviço dos leões do Almirante Reis.

O destino de Jorge Sáenz já é conhecido e passa pela II Liga espanhola, onde representará até ao final da época o CD Mirandés, também por empréstimo.

"O Club Desportivo Mirandés e o Valência CF chegaram a um acordo para a transferência do defesa de 25 anos, que atualmente competia por empréstimo no CS Marítimo, da I Liga portuguesa, para o conjunto rojilo até ao resto da época", anunciou a equipa do segundo escalão espanhol no seu sítio oficial.

A saída de Jorge Sáenz é a primeira alteração no plantel maritimista nesta janela de transferências.