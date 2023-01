Jogador mais rico do mundo atira: "Arrependo-me de ter ido para o Marítimo"

Faiq Bolkiah joga atualmente na Tailândia.

Faiq Bolkiah joga como avançado, tem 24 anos, mas não são os dotes futebolísticos que fazem dele notícia. Sobrinho do Sultão do Brunei, tem uma fortuna avaliada em 15 mil milhões de euros e em 2020/21 aterrou na Madeira, para representar o Marítimo.

Em entrevista ao jornal Mirror, afirmou que não guarda boas recordações da passagem pelo futebol português, onde não chegou a realizar qualquer jogo pela formação principal do clube madeirense. "O Marítimo disse-me: 'vens para cá e vais jogar'. Por isso, disse: 'só quero ficar durante um ano. Para mim, o principal é que quero jogar'. Obviamente, isso não aconteceu e arrependo-me profundamente de ter ido para lá", afirmou Faiq Bolkiah.

"Sinto que também havia muita política envolvida nos motivos pelos quais o Marítimo me queria. Não sentia que eles estavam a ser completamente honestos", apontou ainda.

Bolkiah joga atualmente no Chonburi, da Tailândia, e na carreira passou também por Southampton, Chelsea e Leicester, no período de formação. "Não tinha no meu pensamento ir jogar para a Ásia. Sentei-me com o meu agente, os meus conselheiros e a minha família. Disse-lhes que não podia arriscar ir para outro clube que assine comigo por razões fora do futebol, não jogar e perder mais um ou dois anos", justificou.