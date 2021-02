Declarações do treinador Milton Mendes após a derrota do Marítimo em casa com o Santa Clara.

Mau momento: "Os jogadores têm sido espetaculares, nós temos um ambiente muito bom entre nós, mas, quando as coisas não correm bem, normalmente a culpa é sempre do treinador, mas os jogadores estão comigo e é natural, pelo caráter do nosso grupo, que eles queiram assumir as coisas também."

O jogo: "Nós já sabíamos que as equipas do Daniel Ramos são sempre bem treinadas, linhas compactadas, jogando em bloco baixo, transição, movimentação dos homens externos vindo de dentro buscando a profundidade do atacante. Sabíamos disto tudo e o mais difícil era fazer um golo e nós conseguimos. Depois, tivemos oportunidades e as coisas encaminhavam-se para um desfecho positivo, mas alguma desconcentração permitiu que duas jogadas laterais terminassem em golo. Não é simples explicar. Todos estamos tristes, porque já são quatro derrotas no campeonato."

"Trabalhar toda a semana para chegar aqui e nada", gritou em lágrimas Joel na roda da equipa: "O que nós falamos dentro da nossa casa é sagrado e eu vou defendê-los com unhas e dentes e, com certeza, o presidente e toda a estrutura também. Todos estamos a sofrer, sabemos da responsabilidade que temos e sabemos que essa responsabilidade aumenta porque é mais um jogo sem vencer".