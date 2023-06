Joel Tagueu não fica no Marítimo: "Tem um salário alto"

Representante do avançado camaronês, que tem contrato até 2024, diz que "tem um salário alto para a atualidade do clube".

Joel Tagueu está de saída do Marítimo. Adelson Monte Alto, agente do avançado camaronês, avançou o cenário. "Ele vai sair do clube. Tem um salário alto para a atualidade do Marítimo", argumentou. Para já, estão a ser estudadas propostas de clubes interessados no ponta-de-lança, que tem mais um ano de contrato, tendo, por isso, que ser paga uma contrapartida ao emblema insular, que na próxima época, na II Liga, será orientado por Tulipa.

Recorde-se que José Gomes, então treinador do Marítimo, admitiu que Joel Tagueu "implorou" para sair e foi cedido, em janeiro, ao Al Hazam, da II Divisão da Arábia Saudita, que não acionou a cláusula de compra, de 800 mil euros. A cláusula determinava que marcasse pelo menos dez golos. Como fez sete golos em seis jogos, o negócio não se fez.