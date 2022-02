Joel Tagueu e Ricardinho regressam às opções do Marítimo

Joel Tagueue Ricardinho regressam às opções do Marítimo para a receção ao Estoril

O regresso dos avançados Joel Tagueu e Ricardinho marcam a lista de 20 convocados do Marítimo para a receção ao Estoril Praia, no sábado, para a 21.ª jornada da Liga Bwin.

No lote de eleitos por Vasco Seabra para o encontro dentro de portas está o ponta de lança camaronês, Joel, que cumpriu um jogo de suspensão frente ao FC Porto - em que os verde rubros saíram derrotados por 2-1 -, após ser admoestado com um vermelho direto no empate caseiro diante do Belenenses SAD (1-1).

De regresso à convocatória está também o avançado Ricardinho, que, segundo o emblema insular, "está totalmente recuperado da lesão no joelho e pode, também, dar o contributo à equipa, após algumas semanas de ausência".

No sentido inverso, há a assinalar duas saídas do leque de opções do técnico em relação ao embate no "Dragão".

O capitão Edgar Costa, que se encontra a contas com uma lesão na coxa esquerda, e o extremo Rúben Macedo, que rescindiu contrato com os "leões do Almirante Reis" nesta janela de transferências, tendo assinado pelo "rival" Nacional, atualmente na II Liga.

O Marítimo, nono classificado, com 24 pontos, recebe o Estoril Praia, sétimo, com mais dois pontos na classificação, às 15:30 de sábado, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

Lista de 20 convocados

- Guarda-Redes: Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Victor Costa.

- Médios: Guitane, Beltrame, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Ricardinho, Henrique e Joel.