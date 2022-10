Declarações de João Henriques, treinador do Marítimo, após o empate a um golo no Bessa, na jornada nove do campeonato.

Empate: "Sinceramente, [o primeiro ponto esta época no campeonato] sabe-me a pouco. Os jogadores e o clube têm tido durante este início de época uma série de contrariedades. Sabê-las superar, inclusivamente no jogo de hoje, e apresentar aquilo que apresentámos aqui faz com que este empate nos saiba a pouco.

Penálti falhado: "Tivemos a outra grande oportunidade do jogo para podermos ficar na frente, mas não ficámos. Só tenho de agradecer aos jogadores e dar-lhes os parabéns, dizendo que o processo está a ser consolidado e os jogadores estão a começar a sentir as ideias que queremos. Tiveram um teste num campo dificílimo e com uma equipa boa de defrontar. Estamos todos no bom caminho. Fiquei muito satisfeito hoje com o desenvolvimento da equipa. Foi competitiva do primeiro ao último minuto, soube estar por cima e por baixo e olhou para adversidade que é falhar um penálti, percebendo que novamente não fomos felizes. Levámos o primeiro [ponto] de muitos que tenho a certeza de que acontecerão."

Joel falhou o penálti: "O Joel [Tagueu] é um jogador bem conhecido de todos, já deu muito ao Marítimo e vai continuar a dar. Não temos dúvidas disso. É capitão de equipa e um exemplo para todos os outros, porque nunca vira a cara à luta e trabalha muito. Está nesse momento de infelicidade de acertar mais vezes no poste do que dentro da baliza, mas tenho a certeza de que vai acabar com os números normais dele no final da época. Estava triste no final do jogo, porque sentiu que provavelmente terá sido esse momento que nos dava mais pontos face aos que levámos. A responsabilidade é minha, não é dele."

Contrariedades: "Tivemos variadíssimas contrariedades e soubemos superá-las todas. Ainda na jornada passada houve algumas situações que foram tornadas públicas, mas virámos a página e mostrámos aquilo que mostrámos. O Gonçalo Cardoso treinou esta semana toda como titular, mas ficou doente durante a noite. O Geny [Catamo] lesionou-se ontem [sábado]. As contrariedades têm encontrado esta equipa e este clube, mas isto mudou a partir de hoje. Deram uma grande resposta com um jogo bom, processos a serem consolidados e futebol muito agradável, mesmo com o peso da responsabilidade de chegarmos aqui e estarmos no último lugar e com zero pontos. Os atletas foram extraordinários a defrontar um opositor difícil, tranquilo na tabela, seguro e que ainda só perdeu um jogo em casa."