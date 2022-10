João Henriques: "O Marítimo tem 38 anos consecutivos na I Liga e vai fazer o 39.º"

Redação com Lusa

O Marítimo visita o Boavista no domingo, às 15h30, em jogo da nona jornada da Liga Bwin.

O treinador do Marítimo lembrou esta sexta-feira que o emblema insular está há 38 anos consecutivos na I Liga, garantindo que vai fazer o 39º na próxima temporada, apesar de ocupar o último lugar, sem qualquer ponto somado.

Na antevisão à visita ao Boavista, da nona jornada da Liga Bwin, João Henriques abordou o lance caricato na ronda anterior frente ao Casa Pia, que culminou com a expulsão do lateral Vítor Costa e a marcação de grande penalidade que deu a vitória aos lisboetas (2-1). Apesar de reconhecido o erro pelo Conselho de Arbitragem, o atleta maritimista vai cumprir na mesma a suspensão, falhando o embate no Bessa.

"Aquilo que foi dito, tanto por mim como pelo clube no final do jogo, está dito, é passado. O Marítimo tem 38 anos consecutivos na I Liga e vai fazer o 39.º na época seguinte. Esta é a nossa convicção. Não conseguimos controlar o que está para trás, mas conseguimos o que está para a frente e, é isso que vamos fazer", destacou o técnico, de 49 anos.

Sobre o adversário, o treinador garante tratar-se de uma equipa difícil de ultrapassar, individualmente dotada de bons jogadores e que está muito bem coletivamente, por estar consolidada nas ideias do seu treinador.

"É uma equipa que tem umas características muito vincadas, sobretudo quando joga no seu estádio. Está forte, com os pontos que têm está confortável, é sempre difícil de bater, porque nunca vira a cara à luta, cada lance de jogo disputa como se fosse o último da partida", sublinhou o treinador maritimista.

