Declarações de João Henriques, treinador do Marítimo, após o empate sem golos na receção ao Famalicão.

O jogo: "Primeiro tenho de salientar o bom jogo de futebol que assistimos aqui hoje, e ainda para mais com as bancadas novamente com um apoio tremendo. É de salientar, porque as pessoas estão a acreditar muito nesta equipa e estão a querer ajudar e a apoiar. Faltou eficácia e mais chegada na área em alguns momentos. Foi isso que tentámos retificar na segunda parte, mas o Famalicão também corrigiu algumas coisas e o jogo equilibrou um pouco mais, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos. Depois das substituições voltámos a estar outra vez mais por cima e acabámos o jogo com algumas situações claras para finalizar. A eficácia não nos permitiu ficar com os três pontos, mas foi um bom jogo de futebol e disso não tenho dúvidas nenhumas."

Boa série: "Tenho de salientar que este é o quarto jogo consecutivo a pontuar. Infelizmente, não é da forma que queríamos, porque tínhamos muita crença em ultrapassar o Famalicão com três pontos. Voltamos a ter a baliza a zeros pelo segundo jogo consecutivo, o que é um dado positivo, mas queremos é ser mais eficazes e fazer golos, de forma a sustentar a evolução da equipa com vitórias e não com empates, queremos ser mais regulares."

Próximo jogo: "Vamos a Guimarães buscar os três pontos que hoje deixamos voar. Vamos lutar com todas as nossas forças, com a qualidade que temos e com o crescimento que a equipa está a ter. Será mais um jogo difícil e tenho de salientar também que defrontámos hoje uma equipa com muita qualidade, que não corresponde à posição que ocupa na tabela classificativa e aos pontos que tem."

Insatisfação de alguns adeptos no final do jogo: "Primeiro, eu não ouvi nada disso. Ouvi foi as pessoas a aplaudir a equipa. Portanto, se nós temos 9.400 pessoas num estádio, e se 9.000 aplaudem e se há 300 que são do adversário e depois há 100 que estão insatisfeitas, a maioria vence. Sempre foi assim. E sempre será. É isso que eu vi."