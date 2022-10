João Henriques furioso: "É muito grave, ridículo, a lei da gravidade não mudou"

Declarações de João Henriques, treinador do Marítimo, após a derrota em casa com o Casa Pia (2-1), na oitava jornada da Liga

Sabor a injustiça: "Primeiro quero dizer que tenho orgulho tremendo neste grupo de trabalho. Homens honestos e trabalhadores. Vamos defender este emblema até à última gota de suor. O Marítimo é um clube grande. Damos um passo em frente na qualidade, a tentar chegar aos primeiros pontos e à primeira vitória, mas não podemos deixar de dizer que o protagonista foi o senhor árbitro, desequilibrou para o lado contrário. Fomos nós que criámos, que merecíamos vencer, é uma tremenda injustiça."

Penálti contra o Marítimo: "Não brinquem com o Marítimo, é muito grave, para a arbitragem e para o futebol português. Não ser revertido, é visível e ridículo. A lei da gravidade não mudou, um jogador não pode ficar no ar. Não percebo nada de arbitragem, percebo é de futebol. Há quem não percebe de arbitragem nem de futebol e andam ao sabor do vento. Andam pelas insígnias. Não foi competente na minha opinião e na de 99% das pessoas. Houve um erro gravíssimo que fez com que não pudéssemos vencer. Não andem a fazer mais isto ao Marítimo. É um clube grande. Foi uma equipa competitiva que merecia outro resultado, não nos deixaram vencer. Quem não se sente não é filho de boa gente. É preciso que toda a gente no futebol melhore. Se fosse um grande estávamos duas semanas a falar disto, isto é grave. Falem disto."

