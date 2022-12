João Henriques e uma ausência: "Não está preparado para fazer aquilo que nós queremos"

Declarações de João Henriques, treinador do Marítimo, após a derrota com o Rio Ave, 0-1, em jogo da primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga, disputado no Funchal.

Expulsão de Chucho Ramírez: "É o momento do jogo, porque até aos 24 minutos estava um jogo partido, com as duas equipas a tentarem pressionar em cada um dos meios-campos e a tentar recuperar bolas para criar perigo."

Treino: "Depois, aos 24 minutos, mudou tudo. Sem querer desvalorizar a competição em si, foi um treino para o processo defensivo e para a transição. Nesse aspeto, fizemos um bom trabalho, obviamente, fraco, porque estávamos em inferioridade para aquilo que queríamos para este jogo. Ainda para mais para aqueles jogadores que queríamos dar minutos. Ficar com menos um e não fazer o que tínhamos preparado é inglório para eles e para o trabalho que foi feito nestas semanas."

Novamente a expulsão: "Não contamos é com estas decisões fáceis para expulsar o jogador do Marítimo da forma como foi e lamentamos apenas isso. Perdemos com o Rio Ave por 1-0, numa competição que para nós não é prioritária, é sim importante para dar ritmo, tempo competitivo a jogadores menos utilizados. Era essa alguma da intenção, ganhando, porque esse é sempre o objetivo do Marítimo em todos os jogos, mas hoje não foi possível jogar de igual para igual em termos numéricos."

Ausência de Zarzana nas convocatórias: "O Zarzana é um jogador que não está preparado para fazer aquilo que nós queremos neste sistema, nem no anterior. Estamos à procura que evolua naquilo que queremos. Quando estiver preparado é um jogador do clube e vai estar a ser incluído nos 20 eleitos, com possibilidade de entrar".