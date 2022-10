João Henriques e a primeira vitória à 11ª jornada: "Vínhamos com grande confiança"

Declarações do treinador do Marítimo, no final do encontro com o Paços de Ferreira (0-1).

Reação à vitória: "É o terceiro jogo consecutivo a pontuar. É o quebrar de um ciclo longo de vitórias. É manter a baliza a zeros. Dá confiança aos jogadores, que mereciam há mais jornadas. Era infelicidade. Hoje, fizemos primeira parte fantástica. Resultado pecava por escasso. Estamos satisfeitos, mas sabemos que são só três pontos."

Confiança pré-jogo: "Vínhamos com grande confiança. Sabíamos que a vitória ia aparecer. Sabíamos da ansiedade do adversário. Ultrapassamos um e agora vamos tentar ultrapassar mais."

Oportunidade do Paços na compensação: "Queríamos manter a equipa compacta. Sabemos o contexto. A equipa vem de uma série de resultados. Teríamos de levar os três pontos. O lance do Butzke seria uma grande injustiça. Desta vez, os três pontos foram para a melhor equipa em campo."