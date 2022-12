João Henrique de saída do comando técnico do Marítimo

A Sport TV avançou que chegou ao fim o percurso de João Henriques no Marítimo. Álvaro Pacheco, Ricardo Soares e Silas estão na calha para a sucessão.

João Henriques está de saída do comando técnico do Marítimo, avançou, esta quinta-feira, a Sport TV. O técnico não resistiu à derrota (2-0) de ontem frente ao Farense, para a Taça da Liga, e é o segundo treinador a deixar os insulares esta época, depois de Vasco Seabra.

Segundo aquele canal de televisão, Álvaro Pacheco, Ricardo Soares e Silas são nomes em estudo por parte dos dirigentes do clube maritimista.

João Henriques, de 50 anos, fez dez jogos no Marítimo e venceu apenas um. A equipa está no 17.º e penúltimo lugar da Liga Bwin, com seis pontos, está eliminada da Taça da Liga e caiu da Taça de Portugal na terceira eliminatória.

Fátima, Leixões, Paços de Ferreira, Santa Clara, V. Guimarães e Moreirense são os outros clubes que orientou.