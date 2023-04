João Diogo pede cautela, porque a vitória do Marítimo "ainda não garante o play-off"

João Diogo, ex-capitão dos insulares, elogiou exibição frente ao Paços, mas diz que é preciso confirmar em Famalicão. Mais folgados na luta pela permanência, os madeirenses estão agora de olho na salvação direta, e a curta distância para o Estoril, com quem jogam na última jornada, estimula a crença.

Habituado a um Marítimo lutar pelo acesso às competições europeias, João Diogo, ex-jogador dos insulares, viu com agrado o triunfo sobre o Paços de Ferreira, uma espécie de final que os madeirenses superaram. "Foi uma vitória muito importante, mas ainda não garante o play-off. Foi muito bom para se distanciarem do Paços, e ficam com uma boa margem, mas tem de haver continuidade já contra o Famalicão", apontou.

Para o ex-futebolista, que representou o clube durante 21 anos, tendo feito toda a formação e oito épocas enquanto sénior, a equipa ainda tem um problema a resolver. "Em casa, têm estado bem, mas menos bem fora de casa, e é importante, nesta próxima deslocação, conseguir um bom resultado para ter uma boa sequência de resultados nesta reta final do campeonato."

Para o antigo capitão dos madeirenses, o foco passa por "trazer um bom resultado de Famalicão, porque todos os pontos são importantes nesta luta."

Com 35 anos, João Diogo já se retirou do futebol e está a frequentar o curso de treinador, mas não deixa de olhar com atenção para o seu clube de sempre. "Isto vai ser até ao fim do campeonato e neste momento, com esta distância de três pontos, tudo é possível, até porque, na última jornada, o Marítimo vai a casa do Estoril. Pode ser um jogo decisivo ou não; tudo vai depender de quem for mais regular nestes jogos."

Com jogo frente ao Famalicão agendado para o próximo sábado, a equipa treina apenas até quinta-feira.