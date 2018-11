Uma conclusão saiu da reunião entre treinador e plantel do Marítimo

Cláudio Braga recebeu o apoio dos jogadores, após uma reunião entre ambas as partes que serviu para analisar a má fase.

Depois de no dia anterior o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, ter falado com os capitães Danny, Edgar Costa e Jean Cléber para entender a razão do menor rendimento da equipa madeirense nos últimos jogos, o treinador Cláudio Braga reuniu-se ontem de manhã com o plantel insular, no complexo desportivo do clube, para, juntos, perceberem se existia harmonia e comunhão entre as partes. Ao que o O JOGO apurou, o encontro decorreu dentro da normalidade, onde os envolvidos abordaram a crise que a equipa atravessa, tendo os jogadores transmitido confiança no trabalho do técnico e na união de todos para conseguirem dar uma reviravolta no desempenho da equipa. Assim, depois de o presidente Carlos Pereira ter concedido um voto de confiança, chegou a vez de os atletas transmitirem o mesmo sentimento a Cláudio Braga, que tem agora duas semanas para preparar da melhor maneira a receção ao Feirense, para quarta eliminatória da Taça de Portugal, um jogo que será de extrema importância para o treinador e para a equipa, que tem fortes aspirações nesta competição.

Depois dos votos de confiança, o grupo ficou a trabalhar no ginásio e, na parte da tarde o treinador maritimista voltou, normalmente, a orientar o treino, em Santo António, onde não contou com cinco jogadores: os internacionais Amir (Irão) e Zainadine (Moçambique), Rúben Ferreira, a recuperar da lesão muscular na perna esquerda, Gamboa, ficou pelo ginásio, e Rodrigo Pinho, que trabalhou condicionado no relvado.