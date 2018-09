"Quero o Marítimo no primeiro lugar"

No dia em que o clube madeirense completa 108 anos de existência, a entrada positiva no campeonato foi destacada pelo presidente Carlos Pereira

Carlos Pereira, afirmou esta quinta-feira que pretende continuar a ver o Marítimo em alto nível, na luta pelos lugares de acesso às competições europeias na I Liga.

No dia em que o clube madeirense completa 108 anos de existência, a entrada positiva no campeonato foi destacada, com os insulares a ocuparem o quinto lugar, com os mesmos nove pontos do FC Porto, a apenas um do trio que lidera a prova, composto por Benfica, Braga e Sporting. A ideia passa por vencer o Belenenses no sábado e atacar o topo.

"Vamos continuar a tentar atingir, por uma via ou por outra, as pré-eliminatórias da Liga Europa"

"Quero o Marítimo no próximo sábado em primeiro. É sinal de que nós estamos bem, que se recomenda, que a equipa, ao longo dos tempos, tem vindo a sustentar o seu estatuto de quinto melhor (clube) do país", salientou Carlos Pereira.

Mesmo com um começo positivo, o presidente do emblema maritimista sabe que a temporada é longa e prefere pensar num jogo de cada vez, com o sonho em marcar presença pela 10.ª vez nas competições europeias.

"Isto não é como começa, mas como acaba. Vamos continuar a trabalhar para manter a equipa neste nível que o Marítimo nos habituou, a andar na mais alta roda do futebol, ou seja, nas competições europeias. Vamos continuar a tentar atingir, por uma via ou por outra, as pré-eliminatórias da Liga Europa. Vamos fazendo-o jogo a jogo porque é assim que se vai garantindo o número de pontos que possam dar essa satisfação", referiu.

O próximo jogo do Marítimo, quinto classificado, com nove pontos, é a receção de sábado ao Belenenses, 10.º, com cinco, com o apito inicial marcado para as 19h00.