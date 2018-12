Petit prepara o Benfica a pensar no "clique" de Santa Maria da Feira

Treinador do Marítimo fez a antevisão ao jogo da jornada 13 do campeonato.

O treinador do Marítimo, Petit, disse que as atenções estão centradas na atitude e intensidade competitiva da sua equipa na receção de domingo ao Benfica, para a 13.ª jornada da I Liga. "O Benfica é um clube forte, que luta para ser campeão, mas o foco está nas nossas ideias, em querer fazer um bom jogo, demonstrar que esta equipa tem qualidade e também intensidade, agressividade e atitude e espero que os adeptos nos possam empurrar para conquistarmos os três pontos", afirmou Petit, em conferência de imprensa de antevisão do jogo, nos Barreiros.

Após uma derrota (1-0 diante do Vitória de Setúbal) e um empate (1-1 com o Feirense), o técnico espera poder alcançar a sua primeira vitória à frente da equipa madeirense, já que "há sempre uma primeira vez para tudo". "Viemos de duas semanas de trabalho, com dois jogos, e esperamos ter uma vitória diante de um adversário difícil, mas estamos preparados, focados e sabemos o que temos e o que queremos fazer em campo. Nada é impossível", garantiu.

O conjunto verde rubro não vence há oito encontros no campeonato, mas o empate alcançado em cima do apito final na ronda anterior, em Santa Maria da Feira, que quebrou uma série de seis derrotas seguidas, pode ser determinante para o crescimento do grupo. "Temos trabalhado também em termos mentais porque também estive daquele lado e sei que é um momento difícil, mas temos que ter capacidade de saber reagir e o golo no final do jogo de segunda-feira, com todos a festejar, pode ser um clique para que os jogadores comecem a acreditar que o trabalho pode dar frutos no futuro", referiu.

Com Ricardo Valente e Fábio China em dúvida, o onze que irá a jogo vai dar "garantias", segundo Petit, que pretende melhorar os índices de finalização, pois o Marítimo tem o pior ataque da I Liga, com sete golos, dando importância ao "posicionamento e aos espaços a ocupar".

A cerca de duas semanas da reabertura do mercado de transferências, colocam-se questões quanto a possíveis mudanças no plantel maritimista, um assunto que está a ser bem preparado por técnico e presidente. "Estou a analisar os jogadores todos, mesmo os da equipa sub-23 e da equipa B e não chega só no treino porque também temos de os ver em competição. Estou em sintonia com o presidente em ver o que podemos reforçar. Quando se vai buscar um jogador neste mercado de inverno é para acrescentar qualidade", comentou.

O Marítimo, 13.º classificado da I Liga, com 11 pontos, recebe o Benfica, quarto, com 26, no domingo, com o apito inicial marcado para as 17:30.