Petit: "A equipa joga bem, mas não consegue fazer golos"

Treinador do Marítimo analisa a derrota em Chaves.

O Marítimo perdeu por um golo sem resposta em Chaves, jogo da jornada 19 do campeonato. "Entrámos muito bem, a controlar o jogo, com uma boa circulação de bola, mas com alguma falta de agressividade no último terço, isto é, para entrar com mais gente na área e procurar o golo. O Chaves criou uma ou outra situação em remates após perdas de bola nossa e, apesar de não criarmos muitas oportunidades na primeira parte, controlámos o encontro. Na segunda parte controlámos bem o jogo no início, tivemos mais posse de bola, mas faltou mais agressividade no último terço. O Chaves numa transição conseguiu fazer o golo, mas não tem mais nenhum remate. Mudámos o sistema, ficamos a jogar com uma defesa a três e tivemos algumas situações de golo", afirmou Petit.

"Estamos a trabalhar essa agressividade de entrar com mais gente para fazer golo. Tivemos mais posse de bola, a equipa acreditou que podíamos chegar ao golo, mas numa transição o Chaves no único remate que fez marcou. Vamos continuar a trabalhar, pois sabemos que este campeonato será muito difícil para ganhar jogos, as equipas e os treinadores conhecem-se bem. O futebol vive principalmente de erros e o Chaves conseguiu marcar em transição. Os nossos remates de fora da área não foram bem enquadrados e por isso temos de continuar a trabalhar estes processos. Temos gente com qualidade de cruzamento, mas não estamos a entrar com a agressividade necessária para fazer golos. A equipa joga bem, mas não consegue fazer golos", completou o treinador do Marítimo.