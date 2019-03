Petit: "A equipa de arbitragem é que entrou mais nervosa"

Petit, treinador do Marítimo, reagiu à derrota por 3-0 no reduto do FC Porto.

Nervosismo: "A equipa de arbitragem é que entrou mais nervosa. Tem o lance do penálti; tem o amarelo que, em vez de dar ao Lucas, dá ao René, depois vai ao VAR analisar e expulsa o Lucas. Como o Gamboa disse, se com 11 já era difícil, com dez tornou-se ainda mais. A equipa aguentou-se, na primeira parte, soube defender bem. É normal que vão dizer que não fizemos um remate porque o FC Porto não o permite, porque é uma equipa muito forte, que reage muito bem à perda da bola, com jogadores muito fortes, mas, nós tentámos fazer o nosso trabalho. Não conseguimos. Agora, deixo os lances duvidosos para vocês analisarem. A estratégia não era esta, mas, [o jogo] ficou definido com a expulsão do Lucas".

Arbitragem: "Não vou comentar, porque se tiver de comentar fico aqui muito tempo. Porque há lances que são de analisar, lance a lance. Podíamos estar aqui a falar em coisas que podiam também ser ao contrário e ficar dez contra dez, mas, deixo para vocês analisarem. Aqui, é o comportamento dos nossos jogadores, que trabalharam para um resultado diferente. Não conseguiram. Agora, vamos descansar e preparar um jogo difícil que temos, é o dérbi da Madeira. O que me deixa mais preocupado é o castigo do Lucas e a lesão do René; tivemos de mudar ali alguns jogadores de posição, o Gamboa teve de recuar, tive de meter o Jean [Cléber] ali para a zona do meio-campo. E depois, também sabíamos que o FC Porto é uma equipa muito forte nos cruzamentos, que chega com muita gente à área, gente forte no jogo aéreo e nas bolas paradas. Criou muitas oportunidades. Há que dar os parabéns ao FC Porto e continuar a trabalhar para o próximo jogo, com o Nacional."

Resistência: "Jogámos praticamente o jogo todo com dez. Não houve bom senso, no final do jogo: uma equipa com dez durante 90 e tal minutos e ainda dá mais quatro de descontos... Mas, levamos a atitude dos jogadores, a primeira parte bem conseguida em termos defensivos. A equipa foi capaz de fazer o que foi pedido, mas, não conseguimos chegar à frente, porque o FC Porto não permitiu. Foi jogo só, perdemos três pontos, mas, vamos continuar a trabalhar para, já no próximo jogo, dar uma boa resposta."

40 pontos: "Vamos fazer isso treino a treino, jogo a jogo, lutar pelos três pontos. Temos três jogos importantes, proximamente: com o Nacional, vamos a Setúbal e recebemos o Feirense. Vão ser três finais, mas, o nosso pensamento é jogo a jogo e o próximo é o Nacional."

Desconforto na classificação: "Não. Acredito muito no trabalho da equipa. Tem dado boas respostas. É difícil, cada vez mais, ganhar jogos na I Liga. Os jogadores conhecem-se, os treinadores conhecem-se e anulam-se bem nas respectivas estratégias. Acredito plenamente no nosso trabalho. Temos um jogo importante com o Nacional. Essa meta dos 40 pontos é algo que podemos conseguir, mas, o pensamento está no Nacional."