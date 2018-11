O que se sabe sobre o sucessor de Cláudio Braga no Marítimo

Cláudio Braga rescindiu e a SAD pretende um sucessor com currículo no futebol nacional.

Cláudio Braga não resistiu aos maus resultados e a eliminação caseira na Taça de Portugal, frente ao Feirense, por 3-0, culminou com rescisão amigável do contrato que era válido até ao final da época 2019/20. A SAD está agora no mercado para encontrar o sucessor de Cláudio Braga, contratado, esta temporada, para render Daniel Ramos, e a escolha de Carlos Pereira, presidente dos maritimistas, deverá recair num treinador experiente, com currículo no escalão principal.

Após a derrota de domingo, o dirigente reuniu-se com o técnico que na época passada orientava os holandeses do Fortuna Sittard, tendo ficado acordada a rescisão amigável. Braga deixa os madeirenses na 12.ª posição do campeonato, com apenas um ponto de vantagem sobre os lugares da despromoção. "Houve uma reunião franca e conclusiva, entre duas pessoas de bem e na qual tudo acabou bem, sem problemas financeiros. O Cláudio Braga percebeu perfeitamente que não estavam reunidas condições para a sua continuidade", explicou o presidente no complexo desportivo em Santo António, aproveitando para desejar "toda a sorte do mundo" ao treinador português. "Estou de consciência tranquila, porque tudo fiz para que as coisas corressem bem, mesmo contra todas as contestações. Porém, nada mais havia a fazer", disse o dirigente.

Cláudio Braga, de 44 anos, cumpria a sua primeira experiência no comando de um clube da I Liga. Fez 15 jogos oficiais, com quatro vitórias, dois empates e nove derrotas, tendo sido afastado da Taça de Portugal e da Taça da Liga. O último triunfo remonta a 2 de setembro.

Luís Olim assume o comando



A despedida de Cláudio Braga do plantel maritimista acontecerá hoje de manhã, quando o treinador se apresentar no complexo desportivo do clube, em Santo António, para oficializar a rescisão amigável do contrato. Depois do adeus a Braga, o grupo de trabalho começará a preparar a receção ao V. Setúbal, partida da 11.ª jornada agendada para sábado, às 15h30. Até à chegada do novo treinador, o responsável pelos trabalhos do plantel será Luís Olim, 37 anos, jogador histórico do Marítimo - fez toda a carreira nos verde-rubros - que era adjunto de Cláudio Braga.