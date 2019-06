Marítimo começa pré-época a 1 de julho

Os madeirenses vão estagiar no Algarve.

O Marítimo começa os trabalhos da pré-temporada em 1 de julho, realiza um estágio no Algarve, com seis encontros particulares, e apresenta-se aos sócios no dia 27 de julho, ao receber o Las Palmas nos Barreiros.

Os detalhes do arranque da nova época foram anunciados hoje no sítio oficial do clube madeirense, que inicia os exames médicos em 01 de julho, e permanece na região até 14, defrontando a equipa B maritimista no doa 06 e os sub-23 no dia 10.

O estágio decorre em Lagoa, no Algarve, pelo segundo ano consecutivo, com seis jogos, diante do Farense (15 de julho), Portimonense (16), Al-Duhail (18), clube do Qatar orientado por Rui Faria, Sporting de Braga (19), os franceses do Lille (20), no qual jogam os portugueses José Fonte, Xeka, Rafael Leão e Rui Fonte, e, por fim, o Luton Town (24), campeão da 'League One', o terceiro escalão do futebol inglês.

A formação orientada por Nuno Manta Santos regressa à Madeira para se apresentar aos sócios e adeptos 'verde rubros' no dia 27 de julho, no Estádio do Marítimo, diante dos espanhóis do Las Palmas, 12.º classificado da II Liga espanhola na época transata.