Caldeirão fervilha com a visita do Nacional ao Marítimo

Dérbi madeirense com o Nacional marcado para dia 31.

No dia 31, o Funchal vai viver uma tarde quente com o dérbi madeirense entre o Marítimo e o Nacional. O clube maritimista informou que os ingressos já estão à venda, com valores entre os 15 e os 40 euros, consoante as bancadas, e 60 euros para os camarotes. Também de acordo com os verde-rubros, é esperado um Caldeirão dos Barreiros completamente cheio, tal como aconteceu há duas épocas, na última vez em que os maritimistas receberam os nacionalistas e registaram uma das melhores casas da temporada, com mais de dez mil espectadores.

Entretanto, tal como aconteceu no primeiro treino da semana, Petit voltou ontem a ter oito ausências na dupla sessão realizada no complexo desportivo de Santo António: os lesionados Zainadine, Rúben Ferreira e René; os internacionais Joel Tagueu, Nanu e Leandro Cardoso; o guardião Amir, que foi devidamente autorizado pelo clube a ausentar-se até ao final da semana para tratar de assuntos do foro pessoal; e Ricardo Valente, que continua suspenso pelo clube.